Гулиев и Халафова - в Корпоративном чемпионате Европы

Завтра в Аньер-сюр-Сене (Франция) стартует Корпоративный чемпионат Европы по рапиду.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на него заявились 57 команд. В составе двух из них сыграют азербайджанские шахматисты.

Так, на первой доске французского "Les Pyramides de Port-Marly" заявлен Намик Гулиев.

А Нармин Халафова сыграет за "KPMG" из Норвегии.

Чемпионат пройдет в девять туров по швейцарской системе.