https://news.day.az/sport/1709424.html Гулиев и Халафова - в Корпоративном чемпионате Европы Завтра в Аньер-сюр-Сене (Франция) стартует Корпоративный чемпионат Европы по рапиду. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на него заявились 57 команд. В составе двух из них сыграют азербайджанские шахматисты. Так, на первой доске французского "Les Pyramides de Port-Marly" заявлен Намик Гулиев.
Гулиев и Халафова - в Корпоративном чемпионате Европы
Завтра в Аньер-сюр-Сене (Франция) стартует Корпоративный чемпионат Европы по рапиду.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на него заявились 57 команд. В составе двух из них сыграют азербайджанские шахматисты.
Так, на первой доске французского "Les Pyramides de Port-Marly" заявлен Намик Гулиев.
А Нармин Халафова сыграет за "KPMG" из Норвегии.
Чемпионат пройдет в девять туров по швейцарской системе.
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