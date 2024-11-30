Определилось время начала и регламент чемпионата Азербайджана по волейболу
Новый сезон чемпионата Азербайджана по волейболу стартует 3 декабря.
Как сообщает İdman.biz, в женской и мужской Высшей лиге будут соревноваться по шесть команд.
Согласно регламенту, в лигах будет проведено по два круга (дома-гости) и игры будут проводиться по круговой системе. По итогам этих кругов команды, занявшие первые четыре места, выйдут в стадию плей-офф.
В женской категории за медали поборются команды "Азеррейл", "Абшерон", "Муров Аз Терминал", "Гянджа", "Национальная Академия Авиации" и UNEC.
У мужчин сильнейших страны определят МОИК, "Муров Аз Терминал", "Азеррейл", "Хиласэдиджи", "Гянджляр" и "Нефтчи".
Первые матчи чемпионата страны в сезоне 2024-2025 пройдут между женскими командами. У мужчин матчи первого тура пройдут 4-5 декабря.
Чемпионат Азербайджана
Премьер-лига (жен)
Первый тур
3 декабря
14:00. "Гянджа" - "Абшерон"
Гянджинский дворец спорта
15:00. "Национальная Академия Авиации" - "Азеррейл"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
17:00. "Муров Аз Терминал" - UNEC
Спортивный зал ВК Муров Аз Терминал
Премьер-лига (мужчины)
Первый тур
4 декабря
15:00. "Муров Аз Терминал" - МОИК
Спортивный зал ВК Муров Аз Терминал
17:00. "Нефтчи" - "Азеррейл"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
5 декабря
16:00. "Гянджляр" - "Хиласэдиджи"
Сумгайытский ОСК
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре