Определилось время начала и регламент чемпионата Азербайджана по волейболу

Новый сезон чемпионата Азербайджана по волейболу стартует 3 декабря.

Как сообщает İdman.biz, в женской и мужской Высшей лиге будут соревноваться по шесть команд.

Согласно регламенту, в лигах будет проведено по два круга (дома-гости) и игры будут проводиться по круговой системе. По итогам этих кругов команды, занявшие первые четыре места, выйдут в стадию плей-офф.

В женской категории за медали поборются команды "Азеррейл", "Абшерон", "Муров Аз Терминал", "Гянджа", "Национальная Академия Авиации" и UNEC.

У мужчин сильнейших страны определят МОИК, "Муров Аз Терминал", "Азеррейл", "Хиласэдиджи", "Гянджляр" и "Нефтчи".

Первые матчи чемпионата страны в сезоне 2024-2025 пройдут между женскими командами. У мужчин матчи первого тура пройдут 4-5 декабря.

Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига (жен)

Первый тур

3 декабря

14:00. "Гянджа" - "Абшерон"

Гянджинский дворец спорта



15:00. "Национальная Академия Авиации" - "Азеррейл"

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

17:00. "Муров Аз Терминал" - UNEC

Спортивный зал ВК Муров Аз Терминал

Премьер-лига (мужчины)

Первый тур

4 декабря

15:00. "Муров Аз Терминал" - МОИК

Спортивный зал ВК Муров Аз Терминал



17:00. "Нефтчи" - "Азеррейл"

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

5 декабря

16:00. "Гянджляр" - "Хиласэдиджи"

Сумгайытский ОСК