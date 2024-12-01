Матч "Фиорентина"-"Интер" срочно прерван

Матч 14-го тура чемпионата Италии по футболу между "Фиорентиной" и "Интером" был прерван из-за потери сознания полузащитником "Фиорентины" Эдоардо Бове.

Встреча была остановлена в начале первого тайма. Бове потерял сознание и упал на поле, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Игроку оказывали помощь врачи, после чего он покинул стадион на машине скорой помощи.

Встреча была прервана при счете 0:0.