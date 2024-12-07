Фарид Гаибов встретился с представителями спортивных федераций

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов провел 17-ю встречу с представителями спортивных федераций, которая состоялась в Азербайджанской спортивной академии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на встрече обсуждалась проделанная работа и будущие задачи в сфере спорта. В частности, была представлена информация о деятельности английского отделения академии, специализирующегося на тренерской подготовке, а также отчеты о XVI летних Паралимпийских играх, презентация Общественного совета при министерстве, Федерации тхэквондо Азербайджана и Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева.

Также обсуждались вопросы прямых трансляций и маркетинга спортивных соревнований, выступления азербайджанских спортсменов на Спортивных играх Гимназиады Бахрейн-2024, а также проекты, касающиеся спортивной психологии и других аспектов спортивного развития.

В мероприятии приняли участие заместитель министра Мариана Василева и начальник отдела спорта министерства Эльнур Мамедов.