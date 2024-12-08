https://news.day.az/sport/1713615.html Столкновения соревнованиях Лиги чемпионов Соревнования на пятом этапе Лиги чемпионов по велоспорту на треке завершили досрочно из-за завала, в ходе которого пострадала британская велогонщица Кэти Марчант. Турнир проходит в Лондоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Столкновения соревнованиях Лиги чемпионов
Соревнования на пятом этапе Лиги чемпионов по велоспорту на треке завершили досрочно из-за завала, в ходе которого пострадала британская велогонщица Кэти Марчант.
Турнир проходит в Лондоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Несколько велогонщиц столкнулись во время заезда, в результате чего Марчант и немка Алесса Пропстер вылетели на трибуны. Пропстер смогла самостоятельно подняться на ноги, о состоянии британской спортсменки не сообщалось. Трансляцию прервали, а позднее отменили и соревнования. Позднее стало известно, что у Марчант предварительно диагностирован перелом плеча или предплечья. Жизни спортсменки ничего не угрожает.
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