https://news.day.az/sport/1714534.html Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! - ФОТО 11 декабря находящаяся с визитом в Баку одна из легенд мирового футбола Лионель Месси и его товарищи по команде Луис Суарес, Серхио Бускетс и Хорди Альба посетили Центр Гейдара Алиева. Как сообщает Day.Az, встретившись с директором Центра Гейдара Алиева Анаром Алакбаровым, гости также посетили выставки, представленные в Центре.
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! - ФОТО
11 декабря находящаяся с визитом в Баку одна из легенд мирового футбола Лионель Месси и его товарищи по команде Луис Суарес, Серхио Бускетс и Хорди Альба посетили Центр Гейдара Алиева.
Как сообщает Day.Az, встретившись с директором Центра Гейдара Алиева Анаром Алакбаровым, гости также посетили выставки, представленные в Центре.
Лионель Месси и его товарищи по команде ознакомились с коллекцией ковров под названием "Азербайджанский ковер - танец петель", "Выставкой классических автомобилей" и другими экспозициями.
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