"В чемпионате Азербайджана высокая конкуренция"

"Тренировочный процесс проходит хорошо. Мы усердно работаем и знаем, что должны играть на поле 40 минут, а не 30 или 35".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил пресс-службе клуба баскетболист НТД Калеб Борхес.

Американский баскетболист рассказал о причинах неудачной серии:

"Думаю, причина поражений в том, что наша команда состоит из молодых игроков. Если исключить игру с "Сабахом", то остальным трем соперникам мы проиграли с разницей всего в 12 очков. Мы должны были выиграть эти матчи".

Он сказал, что очень рад находиться в этом клубе, несмотря на поражения:

"Прежде чем переехать в НТД, я думал, что это хорошее место для продолжения карьеры. Это клуб с отличной репутацией. В чемпионате страны конкуренция действительно высокая. В каждой игре нужно использовать свою силу, легких игр не бывает".

Отметим, что НТД занимает пятое место с шестью очками после пяти туров. Команда будет гостем "Абшерона" 13 декабря.