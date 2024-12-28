Победители "Большого шлема" в Баку получат 1000 очков в рейтинг

Начисление рейтинговых очков в мировом дзюдо в новом году останется без изменений.

Как передает İdman.biz, за победу на турнирах "Большого шлема", один из которых состоится в Баку, чемпионы получат по 1000 баллов. Серебряные медалисты получат в зачет 700 очков, а бронзовые призеры - по 500.

В то же время победа на чемпионате мира будет оценена в 2000 очков. Финалисты запишут на свой счет 1400, а бронзовые призеры - 1000 баллов.