https://news.day.az/sport/1719268.html Победители "Большого шлема" в Баку получат 1000 очков в рейтинг Начисление рейтинговых очков в мировом дзюдо в новом году останется без изменений. Как передает İdman.biz, за победу на турнирах "Большого шлема", один из которых состоится в Баку, чемпионы получат по 1000 баллов. Серебряные медалисты получат в зачет 700 очков, а бронзовые призеры - по 500.
Победители "Большого шлема" в Баку получат 1000 очков в рейтинг
Начисление рейтинговых очков в мировом дзюдо в новом году останется без изменений.
Как передает İdman.biz, за победу на турнирах "Большого шлема", один из которых состоится в Баку, чемпионы получат по 1000 баллов. Серебряные медалисты получат в зачет 700 очков, а бронзовые призеры - по 500.
В то же время победа на чемпионате мира будет оценена в 2000 очков. Финалисты запишут на свой счет 1400, а бронзовые призеры - 1000 баллов.
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