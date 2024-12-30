Азербайджанскому бойцу Вугару Карамову предстоит очередное испытание

Завтра азербайджанскому бойцу смешанных боевых искусств и бойцу спортивного клуба "Габала" Вугару Карамову предстоит очередное испытание.

İdman.biz сообщает, что ему предстоит встретиться с представителем Японии Роберто Сатоши на турнире "Rizin".

Поединок состоится на Saitama Super Arena в Сайтаме, Япония. В бою за пояс, который пройдет в рамках "Rizin49", определится чемпион в весовой категории до 70 кг.

Отметим, что Карамов одержал победу в шести из восьми боев в рамках "Rizin". Всего наш спортсмен одержал 20 побед в 25 поединках.