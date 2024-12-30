https://news.day.az/sport/1719811.html Азербайджанскому бойцу Вугару Карамову предстоит очередное испытание Завтра азербайджанскому бойцу смешанных боевых искусств и бойцу спортивного клуба "Габала" Вугару Карамову предстоит очередное испытание. İdman.biz сообщает, что ему предстоит встретиться с представителем Японии Роберто Сатоши на турнире "Rizin". Поединок состоится на Saitama Super Arena в Сайтаме, Япония.
Азербайджанскому бойцу Вугару Карамову предстоит очередное испытание
Завтра азербайджанскому бойцу смешанных боевых искусств и бойцу спортивного клуба "Габала" Вугару Карамову предстоит очередное испытание.
İdman.biz сообщает, что ему предстоит встретиться с представителем Японии Роберто Сатоши на турнире "Rizin".
Поединок состоится на Saitama Super Arena в Сайтаме, Япония. В бою за пояс, который пройдет в рамках "Rizin49", определится чемпион в весовой категории до 70 кг.
Отметим, что Карамов одержал победу в шести из восьми боев в рамках "Rizin". Всего наш спортсмен одержал 20 побед в 25 поединках.
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