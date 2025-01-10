https://news.day.az/sport/1721811.html В Шахдаге стартует Кубок мира по горнолыжному спорту Сегодня в Шахдаге начинается Кубок мира по лыжному альпинизму. Как передает Day.Az, в соревнованиях примут участие команды из 26 стран. Азербайджан на турнире будет представлен Назрин Гарибовой и Сеидом Садраддиновым. Спортсмены будут состязаться в спринте, вертикальном подъеме и индивидуальном зачете.
В Шахдаге стартует Кубок мира по горнолыжному спорту
Сегодня в Шахдаге начинается Кубок мира по лыжному альпинизму.
Как передает Day.Az, в соревнованиях примут участие команды из 26 стран. Азербайджан на турнире будет представлен Назрин Гарибовой и Сеидом Садраддиновым.
Спортсмены будут состязаться в спринте, вертикальном подъеме и индивидуальном зачете.
Кубок мира является квалификационным к Олимпиаде-2026, на которой лыжный альпинизм впервые будет включен в программу Зимних Игр.
Соревнования, которые продлятся до 13 января, организованы Министерством молодежи и спорта, Международной федерацией лыжного альпинизма, Федерацией зимних видов спорта Азербайджана и Туристическим центром "Шахдаг".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре