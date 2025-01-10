В Шахдаге стартует Кубок мира по горнолыжному спорту

Сегодня в Шахдаге начинается Кубок мира по лыжному альпинизму.

Как передает Day.Az, в соревнованиях примут участие команды из 26 стран. Азербайджан на турнире будет представлен Назрин Гарибовой и Сеидом Садраддиновым.

Спортсмены будут состязаться в спринте, вертикальном подъеме и индивидуальном зачете.

Кубок мира является квалификационным к Олимпиаде-2026, на которой лыжный альпинизм впервые будет включен в программу Зимних Игр.

Соревнования, которые продлятся до 13 января, организованы Министерством молодежи и спорта, Международной федерацией лыжного альпинизма, Федерацией зимних видов спорта Азербайджана и Туристическим центром "Шахдаг".