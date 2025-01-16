Звезда бельгийского дзюдо выступит в Баку

Звезда бельгийского дзюдо приедет на "Большой шлем" в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, речь идет о двукратном чемпионе мира, бронзовом призере Олимпиады Маттиасе Кассе (81 кг).

Кассе дважды уже поднимался на пьедестал "Большого шлема" в Баку: в 2019-м году он завоевал бронзу, а два года назад выиграл серебро.

Всего в бельгийскую заявку вошло семь спортсменов. Среди них можно выделить и двукратного бронзового призера чемпионата мира Тому Никифорова (100 кг).

Отметим, что соревнование состоится 14-16 февраля на Национальной арене гимнастики.