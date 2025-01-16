https://news.day.az/sport/1723208.html Звезда бельгийского дзюдо выступит в Баку Звезда бельгийского дзюдо приедет на "Большой шлем" в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, речь идет о двукратном чемпионе мира, бронзовом призере Олимпиады Маттиасе Кассе (81 кг). Кассе дважды уже поднимался на пьедестал "Большого шлема" в Баку: в 2029-м году он завоевал бронзу, а два года назад выиграл серебро.
Кассе дважды уже поднимался на пьедестал "Большого шлема" в Баку: в 2019-м году он завоевал бронзу, а два года назад выиграл серебро.
Звезда бельгийского дзюдо выступит в Баку
Звезда бельгийского дзюдо приедет на "Большой шлем" в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, речь идет о двукратном чемпионе мира, бронзовом призере Олимпиады Маттиасе Кассе (81 кг).
Кассе дважды уже поднимался на пьедестал "Большого шлема" в Баку: в 2019-м году он завоевал бронзу, а два года назад выиграл серебро.
Всего в бельгийскую заявку вошло семь спортсменов. Среди них можно выделить и двукратного бронзового призера чемпионата мира Тому Никифорова (100 кг).
Отметим, что соревнование состоится 14-16 февраля на Национальной арене гимнастики.
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