Объявлен мировой клубный рейтинг

Как сообщает Day.Az, в таблицу IFFHS вошли 701 лучшая команда планеты.

В списке, составленном по итогам 2024 года, Азербайджан представлен семью клубами.

"Карабах" занимает 81-е место в мире со 168,7 очка. По сравнению с прошлым месяцем агдамский клуб опустился на 14 позиций.

"Зиря", занявшая 208-е место с 99,5 балла, поднялась на 11 позиций.

"Сабах", поднявшийся на девять позиций, находится на 400-м месте с 62,25 очка.

"Туран Товуз" находится на 494-м месте с 53,75 балла. Он поднялся на две ступени.

"Нефтчи" опустился на 28 позиций и занял 537-е место, набрав 50 очков.

"Сумгайыт", поднявшийся на шесть позиций, находится на 567-м месте с 48 очками.

"Араз-Нахчыван" опустился на 18 позиций и занимает 648-е место с 43,75 балла.

Отметим, что "Реал Мадрид" лидирует в турнирной таблице с 441 очком.