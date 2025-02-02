«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити»

Завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Арсенал" и "Манчестер Сити". Игра проходила на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступал Питер Бэнкс. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по бакинскому времени.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, хозяева поля победили со счётом 5:1.

На 2-й минуте матча полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор открыл счёт в матче. На 55-й минуте нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд сравнял счёт. На 57-й минуте центральный полузащитник "Арсенала" Томас Парти вновь вывел "канониров" вперёд. На 63-й минуте защитник "Арсенала" Майлз Льюис-Скелли отправил третий мяч в ворота гостей. На 76-й минуте нападающий Кай Хаверц сделал счёт 4:1. На 90+3-й минуте 17-летний Итан Нванери забил в ворота "Сити".

"Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты набрала 50 очков за 24 матча. "Манчестер Сити" заработал 41 очко и располагается на четвёртой строчке.