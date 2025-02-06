Дополнительное время в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА могут отменить

В рамках УЕФА ведутся переговоры об отмене дополнительного времени в матчах плей-офф Лиги чемпионов.

Как передает Day.Az, об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что всерьез рассматривается вопрос о переходе на серию прямых пенальти после 2027 года.

Дополнительное время долгое время остается предметом споров между заинтересованными сторонами, некоторые из профсоюзов игроков категорически требуют его устранения.

Начиная с 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА в прошлом сезоне, всего в трех матчах было добавлено дополнительное время, а в сезоне 2022/2023 дополнительное время не применялось ни в одном матче.