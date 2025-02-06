https://news.day.az/sport/1728296.html Дополнительное время в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА могут отменить В рамках УЕФА ведутся переговоры об отмене дополнительного времени в матчах плей-офф Лиги чемпионов. Как передает Day.Az, об этом пишет The Guardian. Отмечается, что всерьез рассматривается вопрос о переходе на серию прямых пенальти после 2027 года.
Дополнительное время в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА могут отменить
В рамках УЕФА ведутся переговоры об отмене дополнительного времени в матчах плей-офф Лиги чемпионов.
Как передает Day.Az, об этом пишет The Guardian.
Отмечается, что всерьез рассматривается вопрос о переходе на серию прямых пенальти после 2027 года.
Дополнительное время долгое время остается предметом споров между заинтересованными сторонами, некоторые из профсоюзов игроков категорически требуют его устранения.
Начиная с 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА в прошлом сезоне, всего в трех матчах было добавлено дополнительное время, а в сезоне 2022/2023 дополнительное время не применялось ни в одном матче.
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