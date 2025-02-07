Календарь нашей сборной: старт в Португалии

Определилось расписание матчей молодежной сборной Азербайджана в отборочном цикле чемпионата Европы 2027 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что сборная U-21, которая находится в группе B, начнет свои соревнования в сентябре этого года.

Свой первый матч наша сборная проведет на выезде против Португалии. Последнюю игру в группе наша команда проведет против Гибралтара в октябре следующего года.

Расписание матчей нашей сборной:

05.09.2025. Португалия - Азербайджан

09.09.2025. Азербайджан - Болгария

10.10.2025. Чехия - Азербайджан

14.10.2025. Азербайджан - Шотландия

18.11.2025. Гибралтар - Азербайджан

27.03.2026. Азербайджан - Португалия

31.03.2026. Болгария - Азербайджан

25.09.2026. Азербайджан - Чехия

30.09.2026. Шотландия - Азербайджан

06.10.2026. Азербайджан - Гибралтар