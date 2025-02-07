Календарь нашей сборной: старт в Португалии
Определилось расписание матчей молодежной сборной Азербайджана в отборочном цикле чемпионата Европы 2027 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что сборная U-21, которая находится в группе B, начнет свои соревнования в сентябре этого года.
Свой первый матч наша сборная проведет на выезде против Португалии. Последнюю игру в группе наша команда проведет против Гибралтара в октябре следующего года.
Расписание матчей нашей сборной:
05.09.2025. Португалия - Азербайджан
09.09.2025. Азербайджан - Болгария
10.10.2025. Чехия - Азербайджан
14.10.2025. Азербайджан - Шотландия
18.11.2025. Гибралтар - Азербайджан
27.03.2026. Азербайджан - Португалия
31.03.2026. Болгария - Азербайджан
25.09.2026. Азербайджан - Чехия
30.09.2026. Шотландия - Азербайджан
06.10.2026. Азербайджан - Гибралтар
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