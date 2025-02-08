"Динамо Загреб" положило глаз на игрока "Карабаха"

В Европе проявляют серьезный интерес к еще одному ведущему футболисту "Карабаха", который отправил Олавио Жуниньо в бразильский "Фламенго", а Жулио Ромао - в венгерский "Ференцварош".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, "Динамо Загреб" через своих менеджеров проинформировало Марко Янковича о данной просьбе.

Хорватский клуб, встречавшийся с представителем Агдама в плей-офф Лиги чемпионов и одержавший победу в обоих матчах, готов вести с ним переговоры. Для этого игрок сборной Черногории должен дать им ответ о том, намерен ли он покинуть азербайджанскую команду.

Балканский легионер, выступающий за "Карабах" с 20 июня 2022 года, пока не ответил на запрос "Динамо".