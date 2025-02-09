"Шамахы" против "Сумгайыта", "Сабах" сыграет с "Туран Товузом"
Стартует XXII тур Премьер-лиги Мисли по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что сегодня состоятся два матча.
Первая игра пройдет в Шамахы. Местная команда, которая пытается оторваться от группы аутсайдеров, примет "Сумгайыт".
Во втором матче дня в Баку сыграют команды, входящие в первую пятерку - "Сабах" и "Туран Товуз".
Премьер-лига Мисли
XXII тур
9 февраля
14:30 "Шамахы" - "Сумгайыт"
Судья: Раван Хамзазаде
Шемахинский городской стадион
17:00 "Сабах" - "Туран Товуз"
Судья: Ингилаб Мамедов
Банк Республика Арена
|
1
|
Карабах
|
21
|
16
|
2
|
3
|
53-14
|
50
|
2
|
Араз-Нахчыван
|
21
|
13
|
4
|
4
|
23-15
|
43
|
3
|
Зиря
|
21
|
12
|
3
|
6
|
34-19
|
39
|
4
|
Туран Товуз
|
21
|
9
|
9
|
3
|
29-22
|
33
|
5
|
Сабах
|
21
|
6
|
10
|
5
|
30-28
|
28
|
6
|
Сумгайыт
|
21
|
6
|
4
|
11
|
15-28
|
22
|
7
|
Нефтчи
|
21
|
4
|
9
|
8
|
19-30
|
21
|
8
|
Шамахы
|
21
|
4
|
5
|
12
|
19-29
|
17
|
9
|
Кяпаз
|
21
|
5
|
2
|
14
|
20-46
|
17
|
10
|
Сабаил
|
21
|
4
|
4
|
13
|
20-31
|
16
Бомбардиры:
8 голов - Фелипе Сантос ("Араз Нахчыван"), Джой-Лэнс Микелс ("Сабах"), Давит Волков ("Зиря")
7 - Леандро Андраде ("Карабах"), Джесси Секидика ("Сабах")/
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