"Шамахы" против "Сумгайыта", "Сабах" сыграет с "Туран Товузом"

Стартует XXII тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что сегодня состоятся два матча.

Первая игра пройдет в Шамахы. Местная команда, которая пытается оторваться от группы аутсайдеров, примет "Сумгайыт".

Во втором матче дня в Баку сыграют команды, входящие в первую пятерку - "Сабах" и "Туран Товуз".

Премьер-лига Мисли

XXII тур

9 февраля

14:30 "Шамахы" - "Сумгайыт"

Судья: Раван Хамзазаде

Шемахинский городской стадион

17:00 "Сабах" - "Туран Товуз"

Судья: Ингилаб Мамедов

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