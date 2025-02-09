"Шамахы" против "Сумгайыта", "Сабах" сыграет с "Туран Товузом"

Стартует XXII тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что сегодня состоятся два матча.

Первая игра пройдет в Шамахы. Местная команда, которая пытается оторваться от группы аутсайдеров, примет "Сумгайыт".

Во втором матче дня в Баку сыграют команды, входящие в первую пятерку - "Сабах" и "Туран Товуз".

Премьер-лига Мисли
XXII тур

9 февраля
14:30 "Шамахы" - "Сумгайыт"
Судья: Раван Хамзазаде
Шемахинский городской стадион

17:00 "Сабах" - "Туран Товуз"
Судья: Ингилаб Мамедов
Банк Республика Арена

1

Карабах

21

16

2

3

53-14

50

2

Араз-Нахчыван

21

13

4

4

23-15

43

3

Зиря

21

12

3

6

34-19

39

4

Туран Товуз

21

9

9

3

29-22

33

5

Сабах

21

6

10

5

30-28

28

6

Сумгайыт

21

6

4

11

15-28

22

7

Нефтчи

21

4

9

8

19-30

21

8

Шамахы

21

4

5

12

19-29

17

9

Кяпаз

21

5

2

14

20-46

17

10

Сабаил

21

4

4

13

20-31

16

Бомбардиры:

8 голов - Фелипе Сантос ("Араз Нахчыван"), Джой-Лэнс Микелс ("Сабах"), Давит Волков ("Зиря")

7 - Леандро Андраде ("Карабах"), Джесси Секидика ("Сабах")/