Азербайджанские борцы выиграли пять медалей в последний день турнира в Хорватии

В Загребе, столице Хорватии, продолжается рейтинговый турнир борцов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях также принимают участие азербайджанские спортсмены.

Греко-римская борьба

55 кг

В группе А Эльмир Алиев победил иранца Мехди Ахади (6:3), узбека Джасурбека Ортикбоева (10:5) и сингапурца Александра Куеваса (8:0). В полуфинале он был сильнее американца Брэди Кунца (5:0). В финале Эльмир встретился с Ахади и, победив со счетом 7:0, завоевал золотую медаль.

60 кг

Эльдениз Азизли в стартовом поединке уступил Мехраджу Бахрамову из Узбекистана - 0:9.

Нихат Мамедли победил израильтянина Мелкаму Фетене с полным преимуществом (11:1), а в четвертьфинале уступил Бахрамову со счетом 6:11.

Гусейн Гарибов в своем дебютном бою уступил сербу Георгию Тибилову - 0:6. В утешительном поединке он победил израильтянина Абере Фетенена со счетом 4:1. Гусейн сразится за третье место с иранцем Пуйа Насерпуром.

72 кг

Ульву Ганизаде победил чеха Дениса Мертли в первом раунде (4:3), но снялся с соревнований из-за травмы.

Руслан Нуруллаев в своей дебютной схватке проиграл венгру Левенте Леве со счетом 1:4. В утешительном бою он не оставил шансов финну Маттиасу Липасти - 11:0. Руслан завоевал бронзовую медаль после того, как олимпийский чемпион и чемпион мира Мохаммадреза Герайи из Ирана не вышел на поединок за третье место.

82 кг

Гурбан Гурбанов убедительно победил серба Уроша Лечича (8:0) и белоруса Илью Бицеева (6:0). В полуфинале он проиграл иранцу Голамрезе Фаррохинсанджани со счетом 3:11. Гурбан завоевал бронзовую медаль соревнований, одержав победу над румыном Василе Койоком с полным преимуществом (9:0) в схватке за третье место.

97 кг

Ариф Нифтуллаев победил голландца Тирона Стеркенбурга со счетом 3:2, но уступил иранцу Шаяну Хабибзаре в 1/8 финала со счетом 0:8.

Мурад Ахмадиев с минимальной разницей (2:1) выбил из соревнований россиянина Магомеда Муртазалиева, но уступил белорусу Абубакру Хаслаханову - 2:12. В утешительной схватке он разочаровал иранца Хамидрезу Бадку - 5:4. Мурад завоевал бронзовую медаль, победив в поединке за третье место иранца Шаяна Хабибзаре со счетом 6:3.

130 кг

Бека Канделаки победил венгерских борцов Дариуша Витека (9:0) и Ласло Дарабошу (8:2). В полуфинале он уступила финну Консте Мяэнпяэ со счетом 3:4. Бека поборется за бронзовую медаль с россиянином Маратом Кампаровым.

Сархан Мамедов победил чеха Артура Саркисяна и американца Кортни Фримена со счетом 3:1. В полуфинале он проиграл иранцу Алиакбару Юсефахмадхали - 1:9. Сархан Мамедов завоевал бронзовую медаль, победив венгра Ласло Коппани в поединке за третье место.