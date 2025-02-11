Бразильский футболист перешел в "Нефтчи"

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" совершил очередной трансфер во время зимнего трансферного окна.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что столичная команда усилила свой состав Алексом Фернандесом.

Бразильский правый вингер взят в аренду до конца сезона. Согласно договоренности, контракт с футболистом, принадлежащим "Балтике" (Россия), может быть продлен на шесть месяцев.

Отметим, что Алекс выступал за команды U-20 бразильских клубов "Атлетико Минейро" и "Сантос". В 2022 году он перешёл в болгарский клуб "Черно Море". С февраля 2024 года выступает за "Балтику". В этом сезоне он забил три гола в 15 матчах Российской Премьер-Лиги.