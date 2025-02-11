https://news.day.az/sport/1729356.html Эмин Махмудов вошел в историю "Нефтчи" - 650-й гол на выезде "Нефтчи" забил 650-й выездной гол в истории чемпионатов Азербайджана по футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что этот мяч был забит Эмином Махмудовым. Он открыл счет в матче против "Зиря" в XXII туре Премьер-лиги Мисли. "Черно-белые", одержавшие победу со счетом 2:1, также забили свой 651-й гол в 467-й игре на выезде.
Эмин Махмудов вошел в историю "Нефтчи" - 650-й гол на выезде
"Нефтчи" забил 650-й выездной гол в истории чемпионатов Азербайджана по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что этот мяч был забит Эмином Махмудовым.
Он открыл счет в матче против "Зиря" в XXII туре Премьер-лиги Мисли. "Черно-белые", одержавшие победу со счетом 2:1, также забили свой 651-й гол в 467-й игре на выезде.
Отметим, что больше голов на выезде в чемпионатах страны забил только "Карабах" - 660.
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