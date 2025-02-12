https://news.day.az/sport/1729655.html Новый регби клуб в Азербайджане В Азербайджане при европейской школе учрежден новый регби клуб. Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, профессиональный регби клуб "EAS Simurgh" будет участвовать не только в школьной лиге, но и в первенствах Азербайджана и Кубке Азербайджана. "EAS simurgh" стал 4-м регби клубом в стране.
Новый регби клуб в Азербайджане
В Азербайджане при европейской школе учрежден новый регби клуб.
Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, профессиональный регби клуб "EAS Simurgh" будет участвовать не только в школьной лиге, но и в первенствах Азербайджана и Кубке Азербайджана.
"EAS simurgh" стал 4-м регби клубом в стране. До сих пор в стране действоввали регби клубы "Карабах", "Шамахы OM" и "TİSA Titans".
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