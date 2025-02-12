https://news.day.az/sport/1729783.html Названы сроки проведения III Игр СНГ в Азербайджане Названы сроки проведения III Игр СНГ в Азербайджане. Как передает Day.Az, об этом было сообщено на первом заседании Оргкомитета соревнований. На заседании было отмечено, что Игры СНГ по 23 видам спорта пройдут с 28 сентября по 8 октября в "спортивной столице Содружества независимых государств 2025 года" - Гяндже и 6 других городах страны.
Названы сроки проведения III Игр СНГ в Азербайджане
Названы сроки проведения III Игр СНГ в Азербайджане.
Как передает Day.Az, об этом было сообщено на первом заседании Оргкомитета соревнований.
На заседании было отмечено, что Игры СНГ по 23 видам спорта пройдут с 28 сентября по 8 октября в "спортивной столице Содружества независимых государств 2025 года" - Гяндже и 6 других городах страны.
Соревнования по 8 видам спорта пройдут в Гяндже, 4 - в Мингячевире, 4 - в Габале, 3 - в Шеки, 2 - в Гёйгёле, 1 - в Евлахе и 1 - в Ханкенди.
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