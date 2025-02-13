Махир Эмрели будет играть в Южной Корее?

Игрок сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели покидает немецкий клуб "Нюрнберг".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщает немецкое издание "Bild".

26-летний нападающий продолжит карьеру в Южной Корее. Он проявил серьезное недовольство из-за того, что во время матча с "Магдебургом" остался на скамейке запасных. Махир больше не будет участвовать в тренировках команды и перейдет в новый клуб.

Главный тренер "Нюрнберга" Мирослав Клозе пытается его отговорить:

"В матче с "Магдебургом" ему пришлось нелегко. Поэтому я снова поговорил с ним. Я постоянно с ним на связи. Мне нужен Эмрели, и я много раз давал ему почувствовать это. Махир должен понимать, что иногда решения, принятые в пользу кого-то другого, не направлены против него. Понятно, что игрок, за плечами которого более 50 матчей за сборную, обеспокоен тем, что его оставят на скамейке запасных".

По данным издания, разговор с главным тренером не изменил решения Эмрели. Нападающий, который на последней тренировке выглядел недовольно, пока не передумал уходить.

Отметим, что Махир перешел в "Нюрнберг" летом 2024 года.