"Большой шлем" в Баку - шанс для нового поколения"

"В Азербайджане не только прекрасные традиции дзюдо и спортсмены мирого класса. Здесь всегда проводят соревнования на высочайшем уровне".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил директор по Коучингу и Образованию Международной федерации дзюдо Мохаммед Мериджа на жеребьевке этого турнира в Баку.

Он подчеркнул, что нынешний год является очень важным для мирового дзюдо.

"Стартует новый олимпийский цикл, мы тестируем новые правила. Сейчас о себе может заявить новое поколение спортсменов и в этом смысле "Большой шлем" в Баку может быть показательным. Федерация дзюдо Азербайджана проделала большую работу, в течении трех дней мы станет свидетелями напряженных схваток на Национальной арене гимнастики. Хозяева татами также находятся в числе главных соискателей на награды, поэтому уверен, что конкуренция будет захватывающей", - добавил Мериджа.

Также он передал теплые пожелания всем участникам соревнований от президента Международной федерации Мариуса Визера.

Отметим, что "Большой шлем" пройдет 14-16 февраля на Национальной арене гимнастики.