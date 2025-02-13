"Большой шлем" в Баку - шанс для нового поколения" - Мохаммед Мериджа
"В Азербайджане не только прекрасные традиции дзюдо и спортсмены мирого класса. Здесь всегда проводят соревнования на высочайшем уровне".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил директор по Коучингу и Образованию Международной федерации дзюдо Мохаммед Мериджа на жеребьевке этого турнира в Баку.
Он подчеркнул, что нынешний год является очень важным для мирового дзюдо.
"Стартует новый олимпийский цикл, мы тестируем новые правила. Сейчас о себе может заявить новое поколение спортсменов и в этом смысле "Большой шлем" в Баку может быть показательным. Федерация дзюдо Азербайджана проделала большую работу, в течении трех дней мы станет свидетелями напряженных схваток на Национальной арене гимнастики. Хозяева татами также находятся в числе главных соискателей на награды, поэтому уверен, что конкуренция будет захватывающей", - добавил Мериджа.
Также он передал теплые пожелания всем участникам соревнований от президента Международной федерации Мариуса Визера.
Отметим, что "Большой шлем" пройдет 14-16 февраля на Национальной арене гимнастики.
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