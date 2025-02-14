Азербайджанские судьи на Кубке Европейской федерации

Азербайджанские международные судьи по гандболу, братья Эмиль и Эрнест Агакиши получили очередное назначение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, они отсудят матч 1/8 финала Кубка Европейской федерации гандбола (EHF) среди мужских команд.

Эмиль и Эрнест Агакиши будут судить матчи между греческой командой АЕК и словенской "МРК Крка". Оба матча пройдут в Греции.

Отметим, что матчи пройдут 15-16 февраля.