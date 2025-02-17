Европейский рейтинг клубов по пляжному волейболу

Европейская конфедерация волейбола опубликовала страновой рейтинг по итогам выступления клубов.

Как передает Day.Az, Азербайджан занял первое место как в женском (75 очков), так и в мужском (90 очков) рейтинге.

Рейтинговые очки страны увеличились благодаря успешным выступлениям наших спортсменов в межклубном Кубке Европы в 2023 и 2024 годах.