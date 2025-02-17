https://news.day.az/sport/1730765.html Европейский рейтинг клубов по пляжному волейболу – какова позиция Азербайджана? Европейская конфедерация волейбола опубликовала страновой рейтинг по итогам выступления клубов. Как передает Day.Az, Азербайджан занял первое место как в женском (75 очков), так и в мужском (90 очков) рейтинге.
Европейский рейтинг клубов по пляжному волейболу – какова позиция Азербайджана?
Европейская конфедерация волейбола опубликовала страновой рейтинг по итогам выступления клубов.
Как передает Day.Az, Азербайджан занял первое место как в женском (75 очков), так и в мужском (90 очков) рейтинге.
Рейтинговые очки страны увеличились благодаря успешным выступлениям наших спортсменов в межклубном Кубке Европы в 2023 и 2024 годах.
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