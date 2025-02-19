Анонс игры "Карабаха" с использованием технологии искусственного интеллекта

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) поделилась в социальных сетях интересным видеороликом относительно матча "Карабах" - "Сабах", который состоится в рамках 24-го тура Премьер-лиги Мисли.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, видео было специально создано с использованием технологии искусственного интеллекта.

В публикации представлены фотографии Баку, озера Масазыр и Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова. В видео также присутствуют Кади Борхес верхом на лошади и Джесси Секидика с совой на плече. Видеоролик, призванный привлечь внимание болельщиков и повысить азарт предстоящего матча, был встречен зрителями с большим интересом.

Отметим, что матч "Карабах" - "Сабах" начнется 22 февраля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 19:00.