Азербайджанский пловец завоевал лицензию на чемпионат мира

Азербайджанский пловец Сулейман Исмаилзаде квалифицировался на чемпионат мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, данную лицензию он завоевал на Открытом чемпионате Латвии, проходившем в Риге.

Наш спортсмен показал результат 14.26.02 на дистанции 1500 м вольным стилем. Сулейман, завоевавший золотую медаль, стал обладателем второй лицензии на чемпионат мира.

Исмаилзаде также установил в Риге рекорд Азербайджана. Он выиграл дистанцию ​​400 метров вольным стилем со временем 3.55.67. Наш пловец установил рекорд, увеличив количество очков FINA до 813.

Отметим, что наши пловцы завоевали в Риге девять золотых, 11 серебряных и четыре бронзовых медали.