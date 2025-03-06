https://news.day.az/sport/1734813.html Хидаят Гейдаров раскрыл детали сборов в Японии - ФОТО Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров поделился интересными деталями учебно-тренировочных сборов в Японии. Как сообщаетİdman.biz, прославленный азербайджанский дзюдоист выложил в социальных сетях совместное фото с другим нашим олимпийским чемпионом Зелимом Коцоевым, прокомментировав публикацию следующим образом:
Хидаят Гейдаров раскрыл детали сборов в Японии - ФОТО
Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров поделился интересными деталями учебно-тренировочных сборов в Японии.
Как сообщаетİdman.biz, прославленный азербайджанский дзюдоист выложил в социальных сетях совместное фото с другим нашим олимпийским чемпионом Зелимом Коцоевым, прокомментировав публикацию следующим образом:
"Иногда одна улыбка снимает всю усталость после тяжелой тренировки".
Также дзюдоист показал свои кулинарные предпочтения в Японии.
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