Хидаят Гейдаров раскрыл детали сборов в Японии

Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров поделился интересными деталями учебно-тренировочных сборов в Японии.

Как сообщаетİdman.biz, прославленный азербайджанский дзюдоист выложил в социальных сетях совместное фото с другим нашим олимпийским чемпионом Зелимом Коцоевым, прокомментировав публикацию следующим образом:

"Иногда одна улыбка снимает всю усталость после тяжелой тренировки".

Также дзюдоист показал свои кулинарные предпочтения в Японии.