https://news.day.az/sport/1735249.html Шесть боксерш представят Азербайджан на чемпионате мира В Нише, Сербия пройдет чемпионат мира по боксу среди женщин. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана также примет участие в чемпионате мира, который пройдет с 8 по 16 марта.
Шесть боксерш представят Азербайджан на чемпионате мира
В Нише, Сербия пройдет чемпионат мира по боксу среди женщин.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана также примет участие в чемпионате мира, который пройдет с 8 по 16 марта.
Главный тренер национальной сборной Илькин Агаев предоставит шанс на соревнованиях Анаханым Исмайловой (48 кг), Маржоне Савриевой (50 кг), Зейнаб Рагимовой (54 кг), Айнур Микаиловой (57 кг), Эмили Рзаевой (70 кг) и Айнур Рзаевой (+81 кг).
Наша сборная, отправившаяся на чемпионат мира днем ранее, вернется в Баку 17 марта.
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