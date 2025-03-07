Шесть боксерш представят Азербайджан на чемпионате мира

В Нише, Сербия пройдет чемпионат мира по боксу среди женщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана также примет участие в чемпионате мира, который пройдет с 8 по 16 марта.

Главный тренер национальной сборной Илькин Агаев предоставит шанс на соревнованиях Анаханым Исмайловой (48 кг), Маржоне Савриевой (50 кг), Зейнаб Рагимовой (54 кг), Айнур Микаиловой (57 кг), Эмили Рзаевой (70 кг) и Айнур Рзаевой (+81 кг).

Наша сборная, отправившаяся на чемпионат мира днем ​​ранее, вернется в Баку 17 марта.