https://news.day.az/sport/1736515.html Азербайджанский паралимпиец получил пожизненное право на участие в турнирах по парагорным лыжам Азербайджанский паралимпиец Полад Рзаев принял участие в медицинской классификации, проведенной Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) в американском штате Колорадо.
Азербайджанский паралимпиец получил пожизненное право на участие в турнирах по парагорным лыжам
Азербайджанский паралимпиец Полад Рзаев принял участие в медицинской классификации, проведенной Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) в американском штате Колорадо.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что паралимпийский горнолыжник заслужил право участвовать пожизненно в категории LW3 (ампутация обеих ног ниже колена).
Это позволит Рзаеву участвовать в международных соревнованиях и турнирах, дающих лицензионные баллы на зимние Паралимпийские игры.
Достигнуто соглашение между Национальным Паралимпийским комитетом и Федерацией зимних видов спорта Азербайджана о подготовке и участии в соревнованиях участников Отечественной войны.
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