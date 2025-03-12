Азербайджанский паралимпиец получил пожизненное право на участие в турнирах по парагорным лыжам

Азербайджанский паралимпиец Полад Рзаев принял участие в медицинской классификации, проведенной Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) в американском штате Колорадо.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что паралимпийский горнолыжник заслужил право участвовать пожизненно в категории LW3 (ампутация обеих ног ниже колена).

Это позволит Рзаеву участвовать в международных соревнованиях и турнирах, дающих лицензионные баллы на зимние Паралимпийские игры.

Достигнуто соглашение между Национальным Паралимпийским комитетом и Федерацией зимних видов спорта Азербайджана о подготовке и участии в соревнованиях участников Отечественной войны.