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Азербайджанская спортсменка завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе

В столице Албании Тиране продолжается чемпионат Европы по борьбе. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, сегодня определились окончательные призеры соревнований по женской борьбе. В финале чемпионата Европы по борьбе Эльнура Мамедова (53 килограмма) боролась с россиянкой Екатериной Карпушкиной.