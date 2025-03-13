Азербайджанская спортсменка завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе

В столице Албании Тиране продолжается чемпионат Европы по борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, сегодня определились окончательные призеры соревнований по женской борьбе.

В финале чемпионата Европы по борьбе Эльнура Мамедова (53 килограмма) боролась с россиянкой Екатериной Карпушкиной. Эльнура победила соперницу со счетом 3:0 и стала чемпионкой Европы.