https://news.day.az/sport/1736582.html Азербайджанская спортсменка завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе В столице Албании Тиране продолжается чемпионат Европы по борьбе. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, сегодня определились окончательные призеры соревнований по женской борьбе. В финале чемпионата Европы по борьбе Эльнура Мамедова (53 килограмма) боролась с россиянкой Екатериной Карпушкиной.
Азербайджанская спортсменка завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе
В столице Албании Тиране продолжается чемпионат Европы по борьбе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, сегодня определились окончательные призеры соревнований по женской борьбе.
В финале чемпионата Европы по борьбе Эльнура Мамедова (53 килограмма) боролась с россиянкой Екатериной Карпушкиной. Эльнура победила соперницу со счетом 3:0 и стала чемпионкой Европы.
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