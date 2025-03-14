Четыре легионера "Карабаха" вызваны в национальные сборные
Четыре легионера "Карабаха" вызваны в национальные сборные.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба агдамского клуба.
Яссин Бензия вызван в сборную Алжира. 21 марта его команда встретится с Ботсваной на выезде в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2026 года, а через пять дней встретится дома с Мозамбиком.
Марко Янкович и Марко Вешович отправятся в сборную Черногории. 22 марта их команда примет Гибралтар, а через три дня - Фарерские острова в рамках отборочных матчей чемпионата мира 2026 года.
Патрик Андраде приглашен в сборную Кабо-Верде. 20 марта его команда сыграет дома с Маврикием, а через пять дней - в гостях с Анголой.
Отметим, что восемь футболистов "Карабаха" вызваны в сборную Азербайджана.
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