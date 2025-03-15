Баку в очередной раз проведет Международный шахматный фестиваль

При поддержке Федерации шахмат Азербайджана, министерства молодежи и спорта в очередной раз пройдет международный шахматный фестиваль "Baku Open-2025".

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Федерации, перед фестивалем Баку посетит одна из легендарных фигур шахматного мира, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. Индийский шахматист встретится с последним победителем чемпионата Азербайджана Рауфом Мамедовым в партиях по рапиду и блицу. Турнир между Вишванатаном Анандом и Рауфом Мамедовым планируется провести 27-30 апреля.

Отметим, что турнир "Baku Open-2025" пройдет в Baku Crystal Hall с 27 апреля по 6 мая (заключительный тур и закрытие), шахматисты будут бороться в трех группах по швейцарской системе в 9 турах (A, B и C).

Общий призовой фонд фестиваля составляет 55 тысяч долларов США.