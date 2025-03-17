Спортивная афиша недели в Баку

Объявлена спортивная афиша недели города Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что с 17 по 23 марта в столице пройдут соревнования по различным видам спорта.

Мини-турнир в рамках II этапа чемпионата Европы по футболу среди девушек до 17 лет 2024/25 (Азербайджан, Люксембург, Мальта, Болгария) - 12-18 марта ("ASCO Arena", стадион "Бина");

Турнир по баскетболу 3х3 среди школьников Хатаинского района (девушки), посвященный празднику Новруз - 17 марта, 10:00 (средняя школа № 269);

Чемпионат города Баку по теннису среди возрастных групп 8-10, 11-12 лет - 17-19 марта, 11:00 (Бакинская теннисная академия);

Турнир Бинагадинского района по баскетболу 3х3 среди юношей, посвященный празднику Новруз - 18 марта, 10:00 (средняя школа № 248);

Турнир по волейболу Наримановского района среди команд общеобразовательных школ, состоящих из девушек 2009-2012 годов рождения, посвященный празднику Новруз - 18 марта, 10:00 (спортивный зал школы № 193);

Соревнование по канатной борьбе среди сотрудников государственных учреждений - 18 марта (Баку);

Профессиональная лига човкена, конный спорт (второй тур) - 18-19 марта (Баку).