В Азербайджане прошел первый адаптивный турнир по дзюдо

18 марта в Национальном центре подготовки команд по дзюдо прошел первый адаптивный турнир по дзюдо, в котором приняли участие дети с особыми потребностями.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования, организованные в рамках проекта "Адаптивное дзюдо", были приурочены к Международному дню синдрома Дауна, который отмечается 21 марта.

Во время открытия турнира исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу отметил, что одной из главных приоритетных задач федерации является сделать дзюдо доступным для всех и способствовать созданию здоровой и инклюзивной среды. Он поблагодарил спонсоров и партнеров турнира за поддержку, а также выразил уверенность в том, что участники соревнования достигнут больших успехов в дзюдо и достойно представят страну.

Руководитель компании "Yango Azərbaycan" Мушфиг Хасанов подчеркнул важность адаптивного дзюдо для детей с особыми потребностями, отметив, что оно способствует увеличению физической активности, улучшению психоэмоционального состояния и развитию навыков принятия решений.

По итогам турнира победители были награждены медалями и дипломами. Также участники получили подарки от компаний "Azercell Telekom", "Yango Azərbaycan" и клиники "Sağlam Həyat". Тренеры по адаптивному дзюдо были награждены благодарственными плакетами.

Стоит отметить, что основная цель проекта - содействие социальной интеграции детей с синдромом Дауна, аутизмом и особыми потребностями, а также повышение их уверенности в себе. Проект, помимо воспитания основных ценностей дзюдо, направлен на развитие физической активности и психоэмоционального здоровья детей.