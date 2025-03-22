Что ждет футболистов "Карабаха" в Сумгайыте?
Обнародована статистика игр и голов футболистов, вызванных в сборную Азербайджана по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что самым опытным игроком в распоряжении главного тренера Фернанду Сантуша является Бадави Гусейнов.
За национальную сборную он сыграл 77 матчей. Гусейнов также будет основным капитаном в матчах против Гаити и Беларуси. Как и он, Махир Эмрели - один из тех, кто оставил отметку 50 позади.
Сегодня в матче против Гаити свой юбилей смогут отпраздновать сразу два футболиста. Футболисты "Карабаха" ждут матча в Сумгайыте с целью выйти на свою 30-ю игру в составе сборной. Это Шахрудин Магомедалиев и Торал Байрамов.
В целом, 19 из 25 игроков, находящихся в распоряжении Сантуша, ранее выступали за сборную. Еще шесть игроков ждут своего дебюта.
|
Футболист
|
Игра
|
Голы
|
Бадави Гусейнов
|
77
|
1
|
Махир Эмрели
|
51
|
6
|
Ренат Дадашов
|
34
|
4
|
Бахлул Мустафазаде
|
33
|
1
|
Торал Байрамов
|
29
|
4
|
Шахрудин Магомедалиев
|
29
|
-39
|
Алексей Исаев
|
28
|
1
|
Джошгун Диниев
|
28
|
0
|
Эльвин Джафаргулиев
|
26
|
1
|
Рахиль Мамедов
|
22
|
0
|
Эльвин Джамалов
|
20
|
0
|
Муса Гурбанлы
|
16
|
3
|
Гисмет Алыев
|
13
|
0
|
Амин Сейдиев
|
12
|
0
|
Озан Джан Кёкчю
|
11
|
0
|
Исмаил Ибрагимли
|
8
|
0
|
Нариман Ахундзаде
|
4
|
0
|
Рза Джафаров
|
3
|
-6
|
Замиг Алиев
|
1
|
0
|
Айдын Байрамов
|
0
|
0
|
Мерт Челик
|
0
|
0
|
Агададаш Сальянский
|
0
|
0
|
Хаял Алиев
|
0
|
0
|
Рахман Дашдемиров
|
0
|
0
|
Шахин Шахнияров
|
0
|
0
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