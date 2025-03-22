Что ждет футболистов "Карабаха" в Сумгайыте?

Обнародована статистика игр и голов футболистов, вызванных в сборную Азербайджана по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что самым опытным игроком в распоряжении главного тренера Фернанду Сантуша является Бадави Гусейнов.

За национальную сборную он сыграл 77 матчей. Гусейнов также будет основным капитаном в матчах против Гаити и Беларуси. Как и он, Махир Эмрели - один из тех, кто оставил отметку 50 позади.

Сегодня в матче против Гаити свой юбилей смогут отпраздновать сразу два футболиста. Футболисты "Карабаха" ждут матча в Сумгайыте с целью выйти на свою 30-ю игру в составе сборной. Это Шахрудин Магомедалиев и Торал Байрамов.

В целом, 19 из 25 игроков, находящихся в распоряжении Сантуша, ранее выступали за сборную. Еще шесть игроков ждут своего дебюта.