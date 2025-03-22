Что ждет футболистов "Карабаха" в Сумгайыте?

Обнародована статистика игр и голов футболистов, вызванных в сборную Азербайджана по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что самым опытным игроком в распоряжении главного тренера Фернанду Сантуша является Бадави Гусейнов.

За национальную сборную он сыграл 77 матчей. Гусейнов также будет основным капитаном в матчах против Гаити и Беларуси. Как и он, Махир Эмрели - один из тех, кто оставил отметку 50 позади.

Сегодня в матче против Гаити свой юбилей смогут отпраздновать сразу два футболиста. Футболисты "Карабаха" ждут матча в Сумгайыте с целью выйти на свою 30-ю игру в составе сборной. Это Шахрудин Магомедалиев и Торал Байрамов.

В целом, 19 из 25 игроков, находящихся в распоряжении Сантуша, ранее выступали за сборную. Еще шесть игроков ждут своего дебюта.

Футболист

Игра

Голы

Бадави Гусейнов

77

1

Махир Эмрели

51

6

Ренат Дадашов

34

4

Бахлул Мустафазаде

33

1

Торал Байрамов

29

4

Шахрудин Магомедалиев

29

-39

Алексей Исаев

28

1

Джошгун Диниев

28

0

Эльвин Джафаргулиев

26

1

Рахиль Мамедов

22

0

Эльвин Джамалов

20

0

Муса Гурбанлы

16

3

Гисмет Алыев

13

0

Амин Сейдиев

12

0

Озан Джан Кёкчю

11

0

Исмаил Ибрагимли

8

0

Нариман Ахундзаде

4

0

Рза Джафаров

3

-6

Замиг Алиев

1

0

Айдын Байрамов

0

0

Мерт Челик

0

0

Агададаш Сальянский

0

0

Хаял Алиев

0

0

Рахман Дашдемиров

0

0

Шахин Шахнияров

0

0