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Сборная Азербайджана U-19 проведет свой первый матч

Сегодня сборная Азербайджана по футзалу U-19 проведет свой первый матч на основном этапе чемпионата Европы. Как сообщает Day.Az, встреча пройдет во Дворце спорта "Рибняк" в хорватском городе Омиш и начнется в 19:00 по бакинскому времени.