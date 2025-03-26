https://news.day.az/sport/1739797.html Сборная Азербайджана U-19 проведет свой первый матч Сегодня сборная Азербайджана по футзалу U-19 проведет свой первый матч на основном этапе чемпионата Европы. Как сообщает Day.Az, встреча пройдет во Дворце спорта "Рибняк" в хорватском городе Омиш и начнется в 19:00 по бакинскому времени.
Сборная Азербайджана U-19 проведет свой первый матч
Сегодня сборная Азербайджана по футзалу U-19 проведет свой первый матч на основном этапе чемпионата Европы.
Как сообщает Day.Az, встреча пройдет во Дворце спорта "Рибняк" в хорватском городе Омиш и начнется в 19:00 по бакинскому времени.
Судейскую бригаду возглавят арбитры: Растислав Беханчин (Словакия), Ливиу Думитру Чита (Румыния) и Кастриот Герксалиу (Швеция).
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