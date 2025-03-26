Сборная Азербайджана U-19 проведет свой первый матч

Сегодня сборная Азербайджана по футзалу U-19 проведет свой первый матч на основном этапе чемпионата Европы.

Как сообщает Day.Az, встреча пройдет во Дворце спорта "Рибняк" в хорватском городе Омиш и начнется в 19:00 по бакинскому времени.

Судейскую бригаду возглавят арбитры: Растислав Беханчин (Словакия), Ливиу Думитру Чита (Румыния) и Кастриот Герксалиу (Швеция).