Карлос Алькарас пропустит турнир серии "Мастерс" в Мадриде

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас не примет участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории "Мастерс" в Мадриде.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил на пресс-конференции.

По информации газеты Marca, Алькарас принял решение сняться с турнира из-за травмы приводящей мышцы.

"В понедельник у меня будет еще один тест, чтобы увидеть, как обстоят дела с травмой, - сказал Алькарас. - Там мы оценим состояние моего тела и определим план на следующие недели. Думаю, я смогу вернуться к тренировкам в течение одной или двух недель. Я не хочу забегать вперед или принимать что-либо как должное, но цель в том, чтобы быть в хорошей форме к Открытому чемпионату Франции и постараться сыграть в Риме".

Алькарас был посеян на турнире под вторым номером. Во втором круге соревнований испанец должен был сыграть с победителем матча Зизу Бергс (Бельгия) - Йосихито Нисиока (Япония). Турнир завершится 4 мая.

Алькарасу 21 год, он занимает 3-е место в рейтинге ATP. На его счету 18 титулов под эгидой организации. Теннисист четыре раза побеждал на турнирах Большого шлема - на Открытом чемпионате США (2022), Уимблдоне (2023, 2024) и на Открытом чемпионате Франции (2024). В 2024 году Алькарас стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде.

Турнир в Мадриде относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Действующим победителем соревнования является россиянин Андрей Рублев. Алькарас побеждал на турнире в 2022 и 2023 годах.