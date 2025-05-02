Азербайджанская команда завоевала золото на Кубке Европы в Баку - ФОТО
Команда Азербайджана по групповым упражнениям завоевала золотую медаль на Кубка Европы в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, первое место коллективу в составе Ляман Алимурадовой, Дарьи Сорокиной, Елизаветы Лузан, Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой и Софии Мамедовой принесло упражнение с тремя мячами и двумя обручами. Гимнастки получили за него оценку 24.700 баллов.
Второе место заняла Украина (24.350), а бронза у итальянок (24.000).
В композиции с пятью лентами наша группа стала пятой (19.750).
Победу в этом виде одержала Италия (24.900), серебро выиграла Эстония (22.000), а бронзу - Болгария (21.950).
Также азербайджанская группа вышла в финал многоборья, который состоится в формате Cross Battle.
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