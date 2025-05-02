Азербайджанская команда завоевала золото на Кубке Европы в Баку

Команда Азербайджана по групповым упражнениям завоевала золотую медаль на Кубка Европы в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, первое место коллективу в составе Ляман Алимурадовой, Дарьи Сорокиной, Елизаветы Лузан, Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой и Софии Мамедовой принесло упражнение с тремя мячами и двумя обручами. Гимнастки получили за него оценку 24.700 баллов.

Второе место заняла Украина (24.350), а бронза у итальянок (24.000).

В композиции с пятью лентами наша группа стала пятой (19.750).

Победу в этом виде одержала Италия (24.900), серебро выиграла Эстония (22.000), а бронзу - Болгария (21.950).

Также азербайджанская группа вышла в финал многоборья, который состоится в формате Cross Battle.