https://news.day.az/sport/1749918.html "Кяпаз" предложил легионеру новый контракт "Кяпаз" предложил игроку Махамаду Ба новый контракт. Как сообщаетİdman.biz со ссылкой на Sport24.az, новое соглашение, предложенное представителем Гянджи 25-летнему малийскому полузащитнику, рассчитано на два года. Контракт также предусматривает увеличение зарплаты африканского игрока.
"Кяпаз" предложил легионеру новый контракт
"Кяпаз" предложил игроку Махамаду Ба новый контракт.
Как сообщаетİdman.biz со ссылкой на Sport24.az, новое соглашение, предложенное представителем Гянджи 25-летнему малийскому полузащитнику, рассчитано на два года.
Контракт также предусматривает увеличение зарплаты африканского игрока.
Отметим, что Махамаду Ба перешел в "Кяпаз" в качестве свободного агента в октябре прошлого года.
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