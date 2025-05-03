"Кяпаз" предложил легионеру новый контракт

"Кяпаз" предложил игроку Махамаду Ба новый контракт.

Как сообщаетİdman.biz со ссылкой на Sport24.az, новое соглашение, предложенное представителем Гянджи 25-летнему малийскому полузащитнику, рассчитано на два года.

Контракт также предусматривает увеличение зарплаты африканского игрока.

Отметим, что Махамаду Ба перешел в "Кяпаз" в качестве свободного агента в октябре прошлого года.