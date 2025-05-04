Серебряный призер марафона из Украины о своеобразном экстриме в Баку

В Баку против ветра - своеобразный экстрим.

Об этом Trend сказал на финише украинский спортсмен Виталий Шафар, передает Day.Az.

"Я 25 лет принимаю участие в марафонах и впервые приехал из Киева в Баку. Очень красивый город. Никогда не бегал и не боролся против ветра - это своеобразный экстрим", - сказал он.

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева стартовал "Бакинский марафон 2025". Участники начали забег с Площади Государственного флага.

В этом году на "Бакинский марафон 2025", проходящий под девизом "Победи ветер", зарегистрировано рекордное число участников - около 28 тысяч человек. Дистанция марафона составляет 21 километр.