https://news.day.az/sport/1750072.html Серебряный призер марафона из Украины о своеобразном экстриме в Баку В Баку против ветра - своеобразный экстрим. Об этом Trend сказал на финише украинский спортсмен Виталий Шафар, передает Day.Az. "Я 25 лет принимаю участие в марафонах и впервые приехал из Киева в Баку. Очень красивый город. Никогда не бегал и не боролся против ветра - это своеобразный экстрим", - сказал он.
Серебряный призер марафона из Украины о своеобразном экстриме в Баку
В Баку против ветра - своеобразный экстрим.
Об этом Trend сказал на финише украинский спортсмен Виталий Шафар, передает Day.Az.
"Я 25 лет принимаю участие в марафонах и впервые приехал из Киева в Баку. Очень красивый город. Никогда не бегал и не боролся против ветра - это своеобразный экстрим", - сказал он.
Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева стартовал "Бакинский марафон 2025". Участники начали забег с Площади Государственного флага.
В этом году на "Бакинский марафон 2025", проходящий под девизом "Победи ветер", зарегистрировано рекордное число участников - около 28 тысяч человек. Дистанция марафона составляет 21 километр.
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