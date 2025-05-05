Кто выиграет бронзу: "Араз-Нахчыван" или "Туран Товуз"?

Накануне последних трех туров Премьер-лиги Мисли по футболу неизвестен обладатель лишь одной из наград.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бронзовая медаль чемпионата, в котором "Карабах" завоевал золото, а "Зиря" - серебро, еще ждет своего обладателя.

После 33 туров на место в тройке лидеров осталось два претендента. "Араз-Нахчыван" занимает третье место с 55 очками. "Туран Товуз", занимающий четвертое место, отстает на шесть баллов.

Сократить такой разрыв за три тура кажется непосильной задачей. Но календарь не обещает хорошего финала для "Араз-Нахчывана".

Команда Эльмара Бахшиева уже в эти выходные может обеспечить себе бронзовую медаль и место в Лиге конференций. Для этого представителю Нахчывана нужно не проиграть "Карабаху" и надеяться, что "Туран Товуз" наберет меньше очков в матче с "Нефтчи". То есть, если победит команда Эльмара Бахшиева, товузцы не должны победить. Если же "Араз-Нахчыван" сыграет вничью, то "Туран Товуз" должен проиграть.

"Араз-Нахчывану" необходимо четыре очка для завоевания бронзы независимо от результатов "Туран Товуза". Двое из соперников являются сильнейшими в чемпионате - "Карабах" и "Зиря". Конечно, для участников, уже завоевавших золото и серебро, финиш - это формальность, но отобрать у них очки не так-то просто. Представителю автономной республики также предстоит непростая поездка в Шамахы.

График игр "Туран Товуза" кажется более легким. "Нефтчи", проводящий неудачный сезон, можно обыграть дома, а "Сумгайыт" - на выезде. В последнем туре на домашнем стадионе товузцев состоится западное дерби против "Кяпаза". Не исключено, что команда Курбана Бердыева наберет в этих матчах девять очков. Но даже победной серии может оказаться недостаточно.

Последние три матча "Араз-Нахчывана":

XXXIV тур. "Карабах" (в гостях)

XXXV тур. "Шамахы" (в гостях)

XXXVI тур. "Зиря" (дома)

Последние три игры "Туран Товуза":

XXXIV тур. "Нефтчи" (дома)

XXXV тур. "Сумгайыт" (в гостях)

XXXVI тур. "Кяпаз" (дома)

Отметим, что игры XXXIV тура пройдут 9-11 мая.