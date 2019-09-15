Уезжая домой, мы всегда стараемся прихватить кусочек "отпуска" с собой и удивить близких и друзей необычным подарком. Магнитики, открытки, кружки, расписные тарелки - это самые распространенные и безобидные сувениры. А что все-таки не стоит забирать с собой? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Ракушка

Эзотерики говорят: чем дольше вы храните такой сувенир дома, тем стремительнее теряете силы. Апатия, опустившиеся руки и полное нежелание что-либо делать не всегда связаны с тоской по прошедшему отпуску и серостью рабочих будней: возможно ваша энергия действительно утекает вместе с морским течением, которое принесло ракушку.

Монетки

В древности верили, что некоторые старинные монетки программируют своего владельца на финансовые потери. Считается, что такая энергетика может передастся и вам.

Куклы с человеческими лицами

В прошлом такие куклы использовались для колдовства и черной магии. Перед покупкой подумайте дважды, нужен ли вам такой сувенир дома.

Антикварные музыкальные инструменты на местных рынках

Старинные инструменты часто изготавливались из частей тела человека и были предназначены для специальных шаманских ритуалов. Эзотерики уверены, что такой сувенир может сулить беду.

Шкуры животных

Если верить народным обычаям, в животных переселяются души святых. Приобретая такой подарок, вы будто бы становитесь свидетелем убийства зверька. Ни о какой положительной энергетики не может быть и речи.

Фигурки языческих богов, идолов и гробницы

Все они символизируют потусторонний мир. Есть поверье, что в них вселяются души усопших и находят здесь свое успокоение. Нужен ли такой житель дома - решать вам!

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