Таиланд отменит для иностранцев "белые карточки" или формы ТМ6, то есть анкеты, необходимые для въезда в эту страну. Об этом пишет издание "Кхао Сот" со ссылкой на администрацию премьер-министра страны.

Сообщается, что нововведение вступит в силу в течение ближайших трех месяцев. Мера призвана облегчить жизнь туристов и иностранцев, проживающих в Таиланде постоянно.

Как стало известно, данные анкеты полностью выведут из документооборота иммиграционных властей Таиланда.

Отмечается, что причиной отказа от въездных анкет стала невозможность их хранения во время большого потока туристов.

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