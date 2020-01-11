https://news.day.az/tourism/1170721.html Красивейшие уголки Китая, где сравнительно немного туристов
Красивейшие уголки Китая, где сравнительно немного туристов
Посещение туристических достопримечательностей Китая порой напоминает поездку в городском транспорте в час пик, передает Day.Az со ссылкой на Supercoolpics.ru. Однако, к счастью, в этой красивой стране всё же остались места, которые в силу своей удалённости ещё не испорчены толпами туристов.
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