Красивейшие уголки Китая, где сравнительно немного туристов

Посещение туристических достопримечательностей Китая порой напоминает поездку в городском транспорте в час пик, передает Day.Az со ссылкой на Supercoolpics.ru. Однако, к счастью, в этой красивой стране всё же остались места, которые в силу своей удалённости ещё не испорчены толпами туристов.