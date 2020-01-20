https://news.day.az/tourism/1195173.html Азербайджан - место прекрасного сочетания прошлого и будущего - репортаж британского журналиста - ФОТО

Азербайджан - место прекрасного сочетания прошлого и будущего - репортаж британского журналиста - ФОТО

Туризм, 20 января 2020 23:03 257

Если честно, я понятия не имел, чего ожидать от Азербайджана, направляясь сюда. На самом деле, если бы вы попросили меня указать на это место на карте, я бы смутился - мое географическое невежество, в сочетании с тем фактом, что я никогда здесь не был и не видел образ страны в целом, означало, что я даже не мог представить пункт назначения, который я собирался посетить. Я бы представил себе какое-то пустынное поселение, чем-то похожее на родную планету Энакина в "Звездных войнах". О, как я ошибался...

С этих слов начал свою статью об Азербайджане молодой журналист с десятелетним опытом в сфере вещания, печати и онлайн-СМИ, обладатель премий Калум Ди Лито, посетивший несколько городов нашей страны.

Day.Az представляет читателям репортаж Ди Лито, который был опубликован в известном британском таблоиде Conference and Incentive travel, посвященном путешествиям:

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ (БАКУ)

Мой самолет приземлился в Баку в 6:30 утра, и мои ограниченные предубеждения были мгновенно перевернуты с ног на голову. Аэропорт Гейдар Алиев - один из лучших аэропортов мира. И это не только мое личное мнение об ультрасовременном строении. В 2018 году Skytrax присвоил аэропорту пять звезд - такой статус получили только 11 других аэропортов мира.

Примерно через 30 минут я прибыл в Boulevard Hotel Baku в самом центре Белого города. Это один из самых больших отелей в Азербайджане. Здесь 818 комнат для гостей,большой зал площадью 1300 квадратных метров без колонн, который может принять 1000 гостей.

После изучения объектов, которые здесь есть, включая крытый бассейн с подогревом, и наслаждения видом на Каспийское море, я направился на территорию, состоящую из вилл, резиденций, отеля и гольф-клуба с 18-луночным полем, которое соответствует международным стандартам.

Учитывая, что такого неопытного игрока в гольф, как я, нельзя отпускать одного на таком прекрасном поле, я остановился на тренировочной площадке, где удивил себя и гольфиста, тренирующего меня, ударами, которые мне удалось совершить. Затем я хорошо пообедал в ресторане гольф-клуба.

Следующей остановкой был Азербайджанский национальный музей ковра, расположенный прямо в центре Баку. Искусство ковроткачества на протяжении веков было важной частью азербайджанской культуры. Сами ковры являются произведениями искусства, каждый из которых имеет свой собственный спектр цветов, узоров и сложных деталей. Самым старым экспонатом музея является ковер 17-го века "Эждахалы" (Дракон).

Не менее впечатляет и архитектура этого здания, по форме напоминающее гигантский свернутый ковер. Музей представляет собой один длинный цилиндр в форме изогнутого ковра. Здесь имеется достаточное место не только для редких и уникальных экспонатов, но и для проведения мероприятий.

Также есть небольшая аудитория на 46 мест, конференц-зал на 60-70 человек и зал для проведения мероприятий площадью 240 квадратных метров, а также выставочный зал. Но самое большое пространство - это лобби (600 квадратных метров) и третий этаж с экспозициями (500 квадратных метров).

После музея пришло время набрать темп - буквально - и показать свои навыки вождения в картинге. Это одна из идеальных активностей, которые всегда хорошо подходят для людей, любящих совревноваться, и я хотел победить. Отчаянно пытаясь побить рекорд на лучшее время на круге, я также наслаждался острыми ощущениями, уходя с дороги. Благодря хорошей технике и процедурам безопасности, здесь вам гарантированно не угрожает опасность.

Позже первый день закончился трапезой в ресторане-музее Ширваншахов - невероятно впечатляющем месте, которое может рассказать туристам не только о великолепной азербайджанской кухне, но и культуре. Историческое здание и все предметы искусства и артефакты в нем делают его похожим на пещеру Аладдина, а еда и живая музыка наполнят любой ваш визит тонной эмоций.

ДЕНЬ ВТОРОЙ (ГАБАЛА)

Вторым этапом моего путешествия по Азербайджану стала поездка в Габалу - району, находящемуся примерно в трех часах езды или в часе полета от Баку. Габала обслуживается собственным международным аэропортом, однако рейсы, как правило, сезонные и ограничены несколькими зарубежными направлениями. Удобно, но я решил поехать на машине, чтобы увидеть всю красоту страны и ее дорог.

Примерно на полпути нам пришлось остановиться. Но не на какой-то станции технического обслуживания или для дозаправки. Нет, мы прибыли в  Шамахинский дворец - невероятно роскошный курорт, расположенный на склонах гор Большого Кавказа.

Когда я стоял на безукоризненно благоустроенной территории отеля, я не мог не быть в восторге от пышных зеленых гор, которые окружали территорию дворца со всех сторон.

Днем мы прибыли в Габалу, как раз к обеду, и пообедали в одном из местных ресторанов. Это была не просто обычная закусочная - ресторан представляет собой коллекцию домиков и столиков с беседками, которые разделены и разделены скальными образованиями, деревьями или даже небольшими естественными ручьями - природный ландшафт был дополнен по-настоящему красивым способом. Это волшебное место с очень вкусной едой. Я не подозревал, насколько вкусной может быть азербайджанская кухня, которая, оказывается, славится во всем мире.

Еще одним фактом, которого я не знал про Азербайджан, является то, что страна производит невероятные вина. Посетив винодельню Savalan ASPI, недалеко от центра города, во время экскурсии я попробовал лучшие азербайджанские вина, наблюдая закат над виноградниками.

После того, как я ознакомился с матерством виноделия, пришло время отправиться в Шеки, находящийся в двух часах от Габалы.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ (ШЕКИ)

Скажу сразу и коротко - Шеки прекрасен. Маленький город расположен среди зеленых холмов и изобилует средневековыми зданиями.

Моей первой остановкой стала албанская церковь Киш, построенная в средние века. Историческое здание - крошечное по сравнению с более традиционными церквями - теперь действует, как музей. Что делает это место еще более интересным, так это то, что некоторые их реликвии и артефакты, находящиеся здесь, датируются бронзовым веком.

Моей следующей остановкой был Дворец Шекинских ханов, построенный в 1762 году. Это невероятное здание, которое уникально своими стеклянными окнами, которые покрывают большую часть фасада. Однако это не обычные окна, поскольку они на самом деле являются потрясающим древним искусством "шебеке" - окна с заполняющими их разноцветными стёклами, создаваемые азербайджанскими народными мастерами из мелких деревянных деталей без клея и гвоздей.

Эти окна создают сюрреалистический вид во дворце, когда солнечный свет будто льется через стекло и превращает комнаты в гигантские калейдоскопы.

Я нашел работы мастеров шебеке завораживающими и красивыми, поэтому я был рад отправиться в городской Дом ремесленников. Здесь увидел древнее мастерство в действии - от изготовления традиционных азербайджанских инструментов, таких как Тар, до производства местного шелка (свидетельство Шекинского наследия Великого шелкового пути). Больше всего мое внимание привлекла работа мастера шебеке. Крошечные деревянные и стеклянные мозайки делаются руками с математической точностью. Каждый кусочек цветного стекла идеально подходит друг к другу, создавая мозайки невероятной красоты и форм.

После посещения Дома ремесленников мы направились обедать в ресторане Шебеке, находящемся в отеле Sheki Palace. В отеле 46 номеров, девять из которых являются люксами, а также конференц-зал на 220 мест. В ресторане могут разместиться 50 человек. Здесь подают все блюда традиционной азербайджанской кухни. Больше всего мне запомнились долма и пахлава. 

Перед возвращением в Баку мы заскочили в стрелковый клуб в Габале. Я никогда раньше не стрелял из ружья и мне очень хотелось попробовать. Во-первых, задачей стрелка является попадание в маленькую мишень на растоянии. Потом я попробовал стрельбу из лука, пуская стрелы по различному выбору целей, расположенных на разных расстояниях. И, наконец, снаружи стрелял по глиняным голубям и летающим дискам из ружья.

Оттачив свое ужасное мастерство по стрельбе с помощью различных видов оружия, я поднялся в горы по канатной дороге, как раз к закату. Здесь я увидел, как небо медленно сгорает, и горные вершины горят розовым оттенком, который сливается с глубоким зеленым цветом лесов, ползущих по мятой земле.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ (БАКУ)

В мой последний день в Азербайджане я вернулся в Баку, и моей миссией было познакомиться как с современными, так и со средневековыми аспектами города. Итак, первым делом я отправился в похожий на космический корабль Центр Гейдара Алиева, спроектированный всемирно известной Захой Хадид, и посетил выставку классических автомобилей, на которой были представлены как ретро, так и футуристические суперкары.

Центр Гейдара Алиева расположен прямо напротив Бакинского конференц-центра, еще одного очень современного здания с аудиторией, способной вместить до 3500 человек. Но был еще один образец современной архитектуры, который мне очень хотелось посетить.

Горизонт Баку очень заметно увенчан поразительными Башнями Пламени, тремя башнями, которые отражают небо днем ​​и освещаются ночью.

В то время как две башни состоят из квартир и офисов, одна из них - отель Fairmont Baku. Башни пламени видно с любой точки Баку и они прекрасно вписываются своим неповторимым видом в современную и старую архитектуру города.

Хорошо ознакомившись и полюбив современную архитектуру столицы Азербайджана, мне также хотелось увидеть сердце города - старый город-крепость Ичеришехер.

Мощеные камнями улицы и здания песочного цвета были украшены зеленью от рассеянной листвы и глубокими красными оттенками азербайджанских ковров, которые украшали стены и висели на окнах. И, несмотря на старину этого места, улицы были безукоризненно ухожены.

Это было также сюрреалистическое зрелище - оторвать взгляд от улиц Старого города и увидеть Башни Пламени на расстоянии - просто уйма эмоций, которые я испытал. Более того, совершенно новые башни создают интригующую перспективу, когда вы окружены зданиями, которые датируются средневековьем.

Именно здесь я полностью узнал Азербайджан, который не знал вовсе ранее, - место прекрасного сочетания прошлого и будущего, сливающегося воедино в настоящем.

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