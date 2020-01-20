https://news.day.az/tourism/1195520.html Шахдаг и Туфандаг - в ТОП-10 лучших горнолыжных курортов СНГ

Шахдаг и Туфандаг - в ТОП-10 лучших горнолыжных курортов СНГ

Туризм, 20 января 2020 22:49 351

Шахдаг и Туфандаг вошли в десятку лучших горнолыжных курортов СНГ, которые чаще всего выбирают и посещают российские туристы для отдыха и путешествий этой зимой.

Как передает Day.Az, об этом говорится в рейтинге Туристического портала ТурСтат, подготовленном к Всемирному дню снега.

Согласно отчету, лучшие курорты СНГ для катания на горных лыжах и сноуборде расположены в Казахстане, Беларуси, Азербайджане и Кыргызстане.

Азербайджан как центр зимнего туризма в регионе - наши Альпы

Азербайджан как центр зимнего туризма в регионе - наши Альпы

В первую десятку лучших в СНГ мест для горнолыжного отдыха, посещаемых туристами, входят Шымбулак, Алтайские Альпы и Нуртау в Казахстане, Логойск и Силичи в Беларуси, Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане, Каракол в Кыргызстане и Чимган в Узбекистане.

Рейтинг представлен по результатам анализа туров и предложений отдыха на зимних курортах СНГ.

Всемирный день снега (World Snow Day) отмечается как День зимних видов спорта в предпоследнее воскресенье января по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS), начиная с 2012 года.

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