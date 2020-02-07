Одним из приоритетных направлений в сфере въездного туризма Азербайджана является китайский рынок, сказал в пятницу Trend член Совета экспертов Ассоциации туристических агентств Азербайджана Кянан Ханифаев, передает Day.Az.

По его словам, в целях, поставленных на 2020 год, прогнозировался рост числа китайских туристов: "Несмотря на то, что в связи с коронавирусом возникли трудности в реализации этих планов, мы стараемся привлечь в страну туристов по альтернативным направлениям. Надеемся, что благодаря празднику Новруз, Формуле 1 и играм Чемпионата Европы по футболу в Баку мы достигнем поставленных целей по расширению турпотока извне".

Ханифаев считает, что деятельность зарубежных авиакомпаний в Баку создаст условия для туристических фирм, чтобы разрабатывать туры по альтернативным направлениям и предлагать их туристам.

Напомним, что Китай выбран одним из главных приоритетных рынков для привлечения туристов в страну.

Государственное агентство по туризму в прошлом году заявляло, что в Азербайджан сформируется туристический поток из Китая.

Согласно "Меморандуму о взаимопонимании по упрощению групповых поездок в Азербайджан китайских туристов", подписанному в прошлом году между Государственным агентством по туризму и министерством культуры и туризма Китая, в ближайшие годы число китайских туристов, которые приедут в Азербайджан, может достичь 200 тысяч человек.