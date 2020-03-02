Летние каникулы могут быть отменены в этом году по всему миру, поскольку туристы предпочитают отказываться от путешествий, боясь заразиться новым коронавирусом, пишет CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Спрос на международные поездки снизился на фоне вспышки вируса, которая уже привела к его распространению почти в 60 странах.

Ян Харнетт, соучредитель и ИТ-директор Absolute Strategy, предупредил, что продолжение кризиса может серьезно повлиять на мировой туристический сектор.

"Если это (вспышка коронавируса) продлится, мы говорим о влиянии на пасхальные каникулы, а также потенциально на летние каникулы, то предпочтение провести отпуск дома нанесет огромный ущерб этим отраслям", - сказал он.

Данные аналитической фирмы ForwardKeys показывают, что количество международных рейсов, забронированных из США и Великобритании, сократилось почти на 20% в годовом исчислении за пятинедельный период к 23 февраля.

Оливье Понти, вице-президент по исследованиям ForwardKeys, сказал CNBC, что "кристально ясно", что спад вызван страхом перед коронавирусом.

"Будет ли это отложенным путешествием, или люди предпочтут другие направления, или вообще не будет никаких путешествий?" - сказал он.

"Чем дольше продлится кризис, тем больше вероятность того, что поездок вообще не будет", - отметил Понти.

По его словам, поездки внутри страны могут вырасти, а коронавирус приведет только к снижению спроса на зарубежные направления.

"Когда происходит крупномасштабный кризис, часто бывает так, что внутренний туризм играет роль страховки, - сказал он CNBC. - Люди могут предпочесть поездки на короткие расстояния, поскольку это среда, которую они знают лучше".

Ральф Холлистер, аналитик по путешествиям и туризму в GlobalData, также заявил CNBC, что вспышка может изменить планы путешественников.

"Большинство потребителей, особенно в западном мире, придают большое значение праздникам и не будут легко сдаваться, - сказал он. - (Но) если вирус все еще будет оказывать такое же воздействие к концу апреля, число случаев отмены может возрасти быстрыми темпами, поскольку потребители считают, что риск для их здоровья выше, чем потребность в отпуске".

Авиакомпании уже предупредили, что вспышка скажется на их прибыли, и, по оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), кризис обойдется отрасли более чем в 29 миллиардов долларов в 2020 году.

По данным Европейской комиссии по туризму, десять процентов ВВП (валового внутреннего продукта) стран Европы приходится на туризм, но в некоторых государствах-членах ЕС, включая Испанию и Италию, эта цифра возрастает до 14%.